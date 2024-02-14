شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ 131 على التوالي.

وقصفت الطائرات الحربية موقعا شرق دير البلح ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم اطفال ونساء، كذلك استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع .

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة غير النهائية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا.