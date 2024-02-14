مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن لا تخطط لمعاقبة "إسرائيل" إذا اجتاحت رفح

فلسطين اليوم

قال مسؤولون أميركيون في الولايات المتحدة، ، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تخطط لأي خطوات عقابية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو، في حال قررت المضي قدماً في خططها لشنّ عدوان عسكري واسع في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، دون "ضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين".

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين، إنه "لا توجد خطط توبيخ قيد الإعداد، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تدخل المدينة وتلحق الضرر بالمدنيين دون مواجهة العواقب الأميركية".

وأوضحت التعليقات العامة لكبار مسؤولي إدارة بايدن أنّه "لن يكون هناك تغيير في النهج"، على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها تريد رؤية خطة موثوقة لحماية المدنيين قبل بدء الغزو البري للمدينة التي باتت شديدة الاكتظاظ بالسكان.