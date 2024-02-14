غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام، معربا عن قلقه بشأن قلة الغذاء في القطاع.

و في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين، أوضح غوتيرش أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".

وطالب الأمين العام الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".