غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

الساعة 09:27 ص|14 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام، معربا عن قلقه بشأن قلة الغذاء في القطاع.

و في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين، أوضح غوتيرش أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".

وطالب الأمين العام الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".