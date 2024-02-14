الأمم المتحدة: 30% من مدارس قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر

فلسطين اليوم

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ 30% من مدارس قطاع غزّة قصفها الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة.

وقال دوجاريك، إنّ 162 مبنى مدرسياً تعرّض للقصف المباشر، من إجمالي 563 مبنى مدرسياً في القطاع، لافتاً إلى أنّ 26 مدرسةً تدمّرت بصورة تامة.

كما أشار إلى أنّ هذه المدارس التي تعرّضت للقصف المباشر، يدرس فيها نحو 175 ألف طالب، ويعمل فيها أكثر من 6500 معلّم.

وأكد أنّ ما لا يقلّ عن 55% من مدارس غزّة تتطلّب إما إعادة إعمار كاملة، وإما إعادة تأهيل كبيرة.

ويأتي استهداف المدارس في القطاع، خلال الحرب الممتدة منذ أكثر من 130 يوماً، في إطار عمل الاحتلال على استهداف كل مقوّمات الحياة، سعياً منه لتهجير أهل غزة، وحرمانهم من مستقبل في القطاع.