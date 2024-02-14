اليمن: عدوان أميركي جديد يستهدف رأس عيسى في الحُدَيْدة

فلسطين اليوم

استهدفت غارة جوية أميركية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة رأس عيسى، بمديرية الصليف، شمالي غربي مدينة الحُدَيْدة الساحلية، على البحر الأحمر غربي اليمن،

وهذا هو العدوان الثاني على اليمن اليوم، إذ أفاد مراسلنا في وقت سابق بشنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدواناً مشتركاً، استهدف مديرية التحيتا في الحُديدة، غربي البلاد.

والجمعة الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، غارتين على مديرية باقِم الحدودية، شمالي غربي محافظة صعدة، شمالي اليمن، وأخرى على منطقتي الكَثيب والجَبّانة، شمالي مدينة الحُدَيْدة، ومنطقة الطائف في مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحُدَيْدة.