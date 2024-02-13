سرايا القدس تبتلع العدو بخانيوس!

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مجاهديها تجمّعاً لجنود الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة، بقذائف "الهاون" النظامي.

كذلك، خاض مجاهدو سرايا القدس اشتباكاتٍ ضاريةً، بالأسلحة الرشّاشة، مع جنود الاحتلال وآلياته، شمالي خان يونس.

أما في وسط خان يونس، فقصفت السرايا، بالاشتراك مع مجاهدي لواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى، موضعاً للقيادة والسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال، وذلك بقذائف "الهاون" الثقيل.

ونشرت السرايا مشاهد أظهرت استهدافها آليات الاحتلال بقذائف التاندوم وتدمير واحتراق إحداها..ورصد وقصف تحشدات جنود الاحتلال بقذائف الهاون..