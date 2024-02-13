السيد الحوثي: حققنا نصراً في منع مرور السفن الإسرائيلية.. ونتجه إلى تصعيد تحركنا

فلسطين اليوم

أكّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ الإسرائيليين والأميركيين والبريطانيين يسعون لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها، موضحاً أنّ الأطراف الثلاثة "كانوا يحسبون سابقاً حساب ما يحدث في هذه الأيام، من مساندةٍ للشعب الفلسطيني".

وخلال كلمةٍ ألقاها في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس اليمني السابق، صالح الصمّاد، شدّد السيد الحوثي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها البحار لدى "إسرائيل" والولايات المتحدة والبريطانية، مجدّداً تأكيده أنّ العمليات التي تقوم بها القوات المسلّحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هي "نصرة للشعب الفلسطيني وقطاع غزّة".

وأضاف السيد الحوثي أنّ "الأعداء يريدون أن يكون في قيادة صنعاء عملاء"، بهدف حماية السفن الأميركية والإسرائيلية، وأن يكون الموقف في اليمن وسائر البلدان "في إطار العمالة لهم"، بحيث تكون المهمة الرئيسة "حراسة المنشآت والقواعد الأميركية والبريطانية، وحماية السفن الإسرائيلية".