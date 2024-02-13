السيسي يبحث مع رئيس الوزراء القطري جهود وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،وذلك بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أنّ اللقاء شهد عرضاً للجهود الرامية إلى التوصل لوقفٍ لإطلاق النار فيقطاع غزة، وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذالمساعدات الإنسانية.

كما أشار إلى أنه تمّ تأكيد "الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة"، والتحذير من "العواقب الوخيمة" لمثل هذاالإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دوناتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة".

ووفق المتحدث، نقل رئيس الوزراء القطري للرئيس السيسي تحيات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مؤكّداً الحرص على استمرار التشاوروالتنسيق، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي السياق، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أنّ التصرفات الإسرائيلية الحالية "تهدّد الاتفاقيات المشتركةالموقّعة بين إسرائيل والدول العربية"، خاصوصاً مع بلدان مثل مصر والأردن.

وقال أبو الغيط، في جلسة على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء، إنّ "إسرائيل بتصرفاتها الحالية أصبحت تهدّداستمرارية الاتفاقات التي وقّعت معها خاصة مع دول مثل مصر والأردن"، مشدداً على أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تأمر إسرائيلبالتوقّف عن سياساتها الحالية في غزة وإلا سيلتهب الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق".