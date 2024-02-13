كنيسة إنكلترا: الحرب لا يمكن تبريرها أخلاقياً وندعو إلى وقف إطلاق النار على غزّة

فلسطين اليوم

دعا أساقفة كنيسة إنكلترا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزّة بشكلٍ فوري، ولا سيما مع بداية الهجوم البري الإسرائيليعلى رفح، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال الأساقفة في بيانٍ لهم إنّ "القصف المتواصل على غزّة يؤدي إلى تكلفةٍ باهظة في أرواح المدنيين، ويدمّر البنية التحتية، لذلك فإنّ هذهالحرب لا يمكن تبريرها أخلاقياً، ويجب أن تتوقّف".

وحثّ البيان "إسرائيل" على الالتزام بأمرِ محكمة العدل الدولية، وضمان حصول الفلسطينيين على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة،التي حرموا منها منذ فترةٍ طويلة، مُرحّبين بالدعوة التي وجّهها وزير الخارجية في المملكة المتحدة إلى وقف العنف فوراً.

ودعا بيان الأساقفة إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقّين في قطاع غزّة، وإيجاد حلٍ عادل للصراع في فلسطين المحتلة، مؤكدين أنّ الحربعلى غزّة سترسّخ نظام الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين لفترةٍ طويلة من حقوقهم وحرياتهم.

وفي وقتٍ سابق، أطلق بابا الفاتيكان، فرانسيس نداءً عاجلاً لوقف الحرب على قطاع غزّة، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدةالمصابين من أجل تخفيف الوضع الذي وصفه بـ"الخطير جداً".