"الإعلامي الحكومي": استهداف طاقم الجزيرة جريمة مكتملة الأركان

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطاقم الجزيرة في رفح اليوم الثلاثاء، "جريمة مكتملةالأركان، ومخالفة للقانون الدولي".

وندد "الإعلامي الحكومي" في بيان، "بأشد العبارات" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لطاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة خلالالحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستهدف قصف مباشر من طائرة إسرائيلية مسيّرة طاقم الجزيرة في منطقة ميراج شمالي رفح، ما أدى لإصابة مراسل قناة الجزيرةالصحفي إسماعيل أبو عمر والمصور الصحفي أحمد مطر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي فيجريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين، ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة، ومنعهم من التغطية الإعلاميةالفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وبيّن "الإعلامي الحكومي" أن جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 126 صحفياً وصحفية واعتقل 10 صحفيين وأصابالعديد منهم، وهذا يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد.

وطالب "كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بها، كما طالبهم جميعاً بلجم الاحتلالالمجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء".

وبلغت حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة حتى اليوم الثلاثاء، 28 ألفا و473 شهيدا، و68 ألفا و146 إصابة منذ السابع من أكتوبرالماضي.