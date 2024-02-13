مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

فلسطين اليوم

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المكتب "ينس لايركه" ردا على سؤال لرويترز حول مخطط الهجوم على رفح، "لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا".

وأضاف: "بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين".