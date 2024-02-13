مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أي إجلاء قسري من رفح

الساعة 03:51 م|13 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المكتب "ينس لايركه" ردا على سؤال لرويترز حول مخطط الهجوم على رفح، "لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا".

وأضاف: "بعيدا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي. ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين".