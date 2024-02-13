إجراءات "إسرائيلية" لإغلاق مقرات وكالة الأونروا بالقدس المحتلة وحظرها

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لأنروا في القدس المحتلة.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن التحركات لحظر نشاط الوكالة الأممية تأتي في سياق حملة تحريض يقودها اليمين المتطرف مستغلا الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للأونروا في قطاع غزة والتي لم تثبت صحتها.

وتدير الأونروا مخيم شعفاط للاجئين الذي يعد المخيم الوحيد في شرقي القدس المحتلة، كما تدير عدة مدارس وعيادات طبية، فضلا عن وجود مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت الخطوات التالية لإغلاق وحظر عمل الوكالة في شرقي القدس المحتلة :