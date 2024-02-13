عدوان أميركي بريطاني على مديرية التحيتا في الحديدة غرب اليمن

فلسطين اليوم

شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدواناً مشتركاً استهدف مديرية التحيتا في الحديدة غربي اليمن.

وقبل أيام، شن العدوان الأميركي البريطاني، غارتين استهدفتا منطقة الجَبّانة شمالي مدينة الحُديدة، ومنطقة الطائف في مديرية الدُّرَيْهمي جنوبي المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وتُعدّ هذه الاعتداءات البريطانية - الأميركية على اليمن، دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، وذلك بعد القرار الذي اتخذته القيادة اليمنية في مواجهة سفن الاحتلال وتلك المتجهة إلى موانئه.