تظاهرات حاشدة في كندا دعما لغزة

فلسطين اليوم

خرجت في مدينة مونتريال الكندية، تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وللمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي وفتح معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية على الفور.



وهتف المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال، مشددين على موقفهم المؤيد للشعب الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية.



وتقدم المتظاهرون في شوارع المدينة الكندية، حاملين الأعلام الفلسطينية، في حين اتشح العديد منهم بالكوفية، كما رفعوا لوحات كتب عليها شعارات من قبيل "فلسطين حرة" و "تخيل لو كانت عائلتك في غزة".



يأتي ذلك فيما يتواصل الزخم الشعبي المؤيد للشعب الفلسطيني في العديد من مدن وعواصم العالم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة.