فنزويلا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته في رفح

فلسطين اليوم

دانت جمهورية فنزويلا البوليفارية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال في إطار "توسيع الهجوم العسكري في قطاع غزة باتجاه رفح في أقصى الجنوب"، بهدف مواصلة تنفيذ سياساتها الإجرامية في المدينة التي يقطنها أكثر من مليون وأربعمئة ألف مواطن ونازح فلسطيني.

وحذرت فنزويلا في بيان، من تفاقم عواقب وظروف التدهور التي يعيشها السكان في قطاع غزة، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأعربت عن رفضها لسياسة التهجير والإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة باحترام القانون الدولي كضمان للسلام العالمي.

وكررت فنزويلا دعوتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لمنع الاحتلال من خلق نكبة أخرى، ومواصلة سياسته الكارثية في إبادة الشعب الفلسطيني، وكذلك المحاكمة العاجلة على الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.