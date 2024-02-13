"الأونروا": قلقون من تصعيد في رفح ونحذر من خطر مجاعة في شمال غزة

فلسطين اليوم

عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

وشددت "الأونروا" على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ومشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.

وناشدت الوكالة الأممية الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في غزة.

كما حذرت "الأونروا" من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.

ولفتت إلى أن معبر كرم أبو سالم ما يزال مغلقاً منذ يوم 7 شباط بسبب المتظاهرين الإسرائيليين، ولا تزال الإمدادات الحيوية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ممنوعة بسبب عدم الحصول على موافقات السلطات الإسرائيلية لنقل الدقيق من ميناء أشدود الإسرائيلي إلى قطاع غزة.