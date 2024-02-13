شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي ساعات فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصل الطيران الحربي شنّ غارات عنيفة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مقر شرطة الشوكة في محيط منطقة زلاطة شرقي رفح، وأطلقت قذيفة أخرى على الجدار الخارجي لمعبر رفح البري أدت لإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

واستهدفت قذائف المدفعية ووابل من الرصاص منطقة مطار غزة الدولي وأراض زراعية ومناطق فارغة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار على عدد من المزارعين الذين تواجدوا في أراضيهم الزراعية دون وقوع إصابات.

وشن طيران الاحتلال 3 غارات جوية شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وسط سماع دوي إطلاق نار قرب شارع 8، كما سمع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال بالقرب من منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة خانيونس، مع استمرار أصوات إطلاق النار بشكل مكثف.

‏وذكر سكان محليون أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف بشكل متواصل المناطق الشرقية لمخيم المغازي والبريج ومنطقة المغراقة.

وارتقى شهيد في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم مجموعة من المواطنين شرق دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن 16 شهيدا ارتقوا في قصف الاحتلال على منازل الأهالي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

واستشهد الفنان والإعلامي علاء قدوحة برفقة خمسة من أفراد عائلته في قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات.

كذلك قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلاً لعائلة قدوحة في محيط مسجد الشهداء شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع، وانتشل عدد من الشهداء وأجلي عدد من المصابين من المنزل ولا يزال البحث مستمرا عن آخرين.

كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال منزلًا يعود لعائلة عابد بشارع عوني ضهير بمحافظة رفح.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.