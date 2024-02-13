محذّرةً من كارثة إنسانية.. الصين تدعو الاحتلال إلى وقف عملياته في رفح

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنّها تتابع عن كثب التطورات في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، معربةً عن معارضتها وإدانتها "الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولي".

وحضّت الوزارة، الاحتلال الإسرائيلي على وقف عمليته العسكرية في رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرةً من "كارثة إنسانية خطيرة" في حال تواصل القتال.

وأكّدت، في بيان، أنّ "بكين تعارض وتدين الأعمال التي تضرّ بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، داعيةً إلى ضرورة "بذل كل الجهود الممكنة لتجنّب وقوع إصابات بين المدنيين لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".

يأتي ذلك بعدما كثّف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة رفح جنوبي قطاع غزة عقب تعليمات لـ"الجيش" الإسرائيلي من أجل التحرّك في المحافظة، ونقطتين في وسط قطاع غزة.