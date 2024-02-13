الصحة: 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 28,473 شهيدا و68,146 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".