أبو بكر: الاحتلال الإسرائيلي قتل 10% من صحفيي غزة

فلسطين اليوم

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 بالمئة من صحفيي غزة، بهدف "منعهم من إيصال حقيقة ما يقع بالقطاع إلى العالم".

جاء ذلك خلال مشاركة أبو بكر في ندوة بمدينة الدار البيضاء المغربية، نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح أبو بكر أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 124 شهيدا، ما يعني أن 10 بالمائة من الصحفيين تم قتلهم، على اعتبار أن النقابة تضم نحو 1300 صحفي بالقطاع.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى تدمير الاحتلال كل المؤسسات الإعلامية بغزة، إضافة إلى وجود عشرات الصحفيين الأسرى والجرحى، إثر الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد أبو بكرأن الصحفيين الفلسطينيين بغزة يعملون في ظروف صعبة، ويقومون "بتغطية أكبر وأبشع مجزرة في تاريخ الإعلام، حيث لم يقتل هذا العدد من الصحفيين في هذه الفترة الزمنية، سواء في حرب فيتنام أو الحرب العالمية الثانية، أو الحرب الأوكرانية".