قوات الاحتلال تعتقل 18 مواطنا من الضفة والقدس المحتلتين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، 18 مواطناً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء صلاح، وحمزة، وخالد وعبد القادر ارشيد، من بلدة صير جنوبي جنين، للضغط على شقيقهم لتسليم نفسه.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل العائلة، مطالبة باخلائه قبل استهدافه بصاروخ "أنيرجا"، ما أدى لاشتعال النار في أجزاء من المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان كريم ناصر أمين مرعي من بلدة كفردان غرب جنين، وأحمد إبراهيم أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، وبدر بدوية من قرية بيت قاد شرق جنين، واحمد شهاب احمد ارشيد من قرية صير.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبد الله خضر عباس (١٧ عاماً)، والشاب عازم واصل عبد الحفيظ عزام (١٨ عاماً) بعد اقتحام منزليهما في بلدة سلواد شرقي المدينة.

كما سرق جنود الاحتلال مبلغاً مالياً بقيمة 5800 شيقل، من منزل الأسير المحرر أحمد عثمان إبراهيم حامد، وداهم منزل بسام حماد وعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أكرم الخطيب من قرية بيت اكسا شمال غرب القدس، و آخر لم تعرف هويته بعد من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

ومن سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمر مطر، والشاب وليد شريم من مدينة قلقيلية، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر زعول وخليل أحمد، خلال اقتحام قرية حوسان غربي المدينة، والمواطن صدام يوسف عبيات من قرية كيسان جنوباً.

كما دهمت قوات الاحتلال قرية الولجة شمال عرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "عين الجويزة".

ودهمت قوات الاحتلال بلدة تفوح غربي الخليل، واعتقلت الشاب جابر بسام ارزيقات، بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته.

ونصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وأغلقت عدداً من مداخل بلداتها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

كما دهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل لمواطنين من عائلات صليبي، وبحر وأبو مريا، في بلدة بيت أمر شمالاً، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمنازل.