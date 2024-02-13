"العفو الدولية" تحذر من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" برفح

فلسطين اليوم

حذرت منظمة العفو الدولية، من "خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف".

وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فيما تستعد "تل أبيب" لشن عملية برية فيها.

وفي منشور منفصل، لفتت "العفو الدولية" إلى أن "معظم النازحين في رفح فروا من مناطق أخرى بقطاع غزة بعد أن أمرتهم السلطات الإسرائيلية بـ"الإخلاء".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في المدينة، أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل واضح لتحذيرات دولية من عواقب اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين.