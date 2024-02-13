مفوض أممي: سيناريو اجتياح "إسرائيل" رفح "مرعب"

فلسطين اليوم

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح "أمر مرعب" مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من المدنيين سيقتلون مجددا، داعيا العالم لعدم السماح بذلك.

وأضاف تورك، أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح بقطاع غزة، حيث يوجد حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني على الحدود مع مصر، دون أي مكان آخر يفرون إليه، "أمر مرعب".

وحذر تورك من أن التوغل في رفح قد يعني أيضاً نهاية "المساعدات الإنسانية الهزيلة" مع ما يترتب على ذلك من آثار ضخمة على قطاع غزة بأكمله، ويشمل ذلك مئات الآلاف المعرضين لخطر المجاعة في شمال غزة.

ووفق تورك؛ فإن "احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح يخلق خطرا إضافيا بوقوع جرائم فظيعة في ظل الظروف الحالية".

وشدد تورك على أنه يتعين على "إسرائيل الالتزام" الكامل بالقرارات الملزمة قانونًا التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي والقانون الإنساني الدولي.