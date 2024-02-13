"جيش" الاحتلال يعترف بسقوط 3 قتلى جدد جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة قتلى في معارك جنوبي قطاع غزة، بينهم ضابطين، أحدهما قائد الكتيبة "630" الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أنّه سُمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى لـ"الجيش" الإسرائيلي، حيث أُبلغت عائلاتهم، وهم قائد الكتيبة "630" في اللواء الجنوبي برتبة مقدم احتياط، وقائمقام قائد السرية في الكتيبة "630" برتبة رائد احتياط، ومقاتل آخر في نفس الكتيبة برتبة رقيب احتياط.

كما أُصيب مقاتلا احتياط في الكتيبة "630" إصابة خطرة، وذلك في معركة في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد الإعلام العبري.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 233، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 570 قتيلاً من الجنود والضباط، منذ بداية الحرب.