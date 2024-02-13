شهيد برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الشاب محمد شريـف سلمي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي (20 عاما) خلال تواجده بسيارته في منطقة "البيرين". ما أدى إلى إصابته في الصدر والكتفين والرأس.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، و شارع نابلس، وشارع النفق.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالمدينة تحويل الدوام المدرسي إلكترونيا بسبب توتر الأوضاع الميدانية والأمنية.