الاحتلال يقتحم جنين.. اشتباكات مع المقاومين وتفجير لآلياته بعبوات محلية الصنع

فلسطين اليوم

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وسط اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال ومقاومين.

ودخلت قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين"، وتم استهداف آليات الاحتلال المقتحمة للمخيم بعبوات محلية الصنع

وسبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، كما زجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.