جيش الاحتلال يقرّ: قائد كتيبة قُتل في معارك غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، بمقتل ضابطٍ في صفوفه، نتيجة المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

واعترف "الجيش" الإسرائيلي بسقوط الضابط، إسرائيل ناثانيال، خلال المعارك البرية في غزة اليوم، موضحاً أنّه يحمل رتبة قائد كتيبة.

وبمقتل الضابط الإسرائيلي اليوم، ارتفعت حصيلة قتلى "الجيش" الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية في غزة، إلى 230 قتيلاً، بينما بلغ عدد قتلى "الجيش"، منذ بدء الحرب المستمرة على القطاع، 566 قتيلاً من الجنود والضباط.

وأُصيب 1326 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الهجوم البري على غزة، بينما أُصيب 2882 جندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب على القطاع.