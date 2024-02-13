تحذيرات أممية من اجتياح رفح.. و"الغذاء العالمي": الظروف في غزة تشبه المجاعة

فلسطين اليوم

قال برنامج الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، "الفاو"، إنّ سكان قطاع غزة "يعانون مستوياتٍ غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة"، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع في يومه الـ129 على التوالي.

وأضافت "الفاو" أنّ كل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونان و200 ألف نسمة، "مصنّفون بين أعلى 3 فئاتٍ للجوع".

وأكّدت نائبة المدير العام للمنظمة، بيث بيكدول، أنّ "سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة في انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع"، مشيرةً إلى أنّ "الظروف في غزة تشبه المجاعة".

وأوضحت أنّ كل مواطني القطاع، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، "ينتمون إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة"، والتي تتراوح بين "حالة الطوارئ، والأزمة، والكارثة"، مؤكدةً أنّ هذه الأوضاع "لم تشهدها الفاو من قبل في أي بلدٍ في أنحاء العالم".

وأشارت بيكدول إلى أنّ "ما يثير القلق" هو أنّ مزيداً من الناس في غزة ينتقل إلى مرحلة المجاعة، وأنّ ما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.