الخارجية المصرية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية وغير مسؤولة

فلسطين اليوم

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".

وقال أبو زيد، في بيانٍ رسمي، إنّه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحاتٍ غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلّا عن نهمٍ للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

واعتبر المتحدث باسم الوزارة أنّ مثل تلك التصريحات "غير مقبولة جملةً وتفصيلاً"، مؤكّداً أنّ مصر تسيطر بشكلٍ كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن "يقحم اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

وفي وقتٍ سابق اليوم، قال سموتريتش إنّ "مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عن هجوم حماس على المستوطنات بمحيط قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".