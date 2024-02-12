"حكومة غزة" تحمل واشنطن مسؤولية "حرب الإبادة" الإسرائيلية برفح

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال 6 ساعات تقريباً من فجر اليوم الإثنينبمحافظة رفح، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، كلهم من المدنيين والأطفال والنساء، وصل منهم قرابة 80 شهيداً منهم إلى المستشفيات.

وأكد "الإعلامي الحكومي"، في بيان أصدره اليوم، أنه كان لدى الاحتلال النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة.

وأضاف: "فبالإضافة إلى قتل 100 شهيد، قام (الاحتلال) بقصف وتدمير واستهداف 24 منزلاً مدنياً آمناً وعدة مساجد ومؤسسات فيمنطقة مكتظة بالسكان والمدنيين والأطفال والنساء".

وقال إن هذه الجريمة تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ 129 يوما بشكل وحشي على قطاع غزة.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل الجماعي وحربالإبادة في رفح وكل محافظات قطاع غزة.

وناشد كل دول العالم الحر التدخل الفوري والعاجل، من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم ووقفقتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.