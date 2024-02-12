سرايا القدس تزف شهيدين من كتيبة علي الاسود - الساحة السورية ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيدين المجاهدين محمد موسى فارس ( 39 عام ) "أبوجهاد"، و سليمان شحادة سليمان (33 عام) "أبو طالب"، من كتيبة الشهيد المهندس علي الأسود، واللذين ارتقيا أثناء أدائهما واجبهماالقتالي ضمن معركة طوفان الأقصى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان .

وأكّدت سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.