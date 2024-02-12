إعلام إسرائيلي: خسارة الدعم الأميركي خطر وجودي مباشر على "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ الحكومات المتعاقبة تقع عليها مهمة وجودية كبرى وهي حماية الدعم الأميركي لـ"إسرائيل"،مشيرةً إلى أنّ هذه المهمة تتطلّب "إنشاء وحدات وعقيدة قتالية".

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ سلسلةً من المفاهيم باتت تتحطّم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فالجمهور الإسرائيلي صُدم من فشلالاستخبارات وشلل الأجهزة الحكومية، ولكنّ هناك مفهوماً أعلى بدأ يتحطّم وهو أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستدعم دائماً".

كذلك، لفتت وسائل الإعلام إلى أنّ "هناك تجاهلاً كاملاً لعملية انهيار الدعم الأميركي لإسرائيل، والتي بدأت قبل أكثر من 20 عاماً. لقد تأكّلالدعم تدريجياً في ظل لامبالاة وغطرسة إسرائيلية نموذجية".

وقالت إنّ دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" وجوديّ، فيكفي أن تمتنع الولايات المتحدة عن دعمها في مجلس الأمن من أجل إرسال"إسرائيل" واقتصادها إلى وضعٍ فوضوي، متوقّعةً أنّ "تصل عملية انهيار الدعم إلى ذروتها في غضون أشهر، إذا لم تُثبت القيادةالإسرائيلية رُشدها وتتصرّف بشكلٍ حاسم".

كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ مفهوم "الولايات المتحدة ستدعم دائماً" له آباء من اليمين واليسار الإسرائيلي. فاليمين، لا يزال يرىالولايات المتحدة قبل 20 عاماً كما لو أنّ "ما كان آنذاك هو ما هو قائم اليوم"، ولا يوجد خطأ فتّاك أكثر خطورةً من هذا بالنسبة لمصير"إسرائيل". من ناحيته، بقي اليسار الإسرائيلي أسير عقدة "نتنياهو مذنب" و"دمّر العلاقات مع الحزب الديمقراطي"، وهذا أيضاً خطأمرير.

وشدّد الإعلام الإسرائيلي على أنّ التشبّث بهذه العادات من قبل اليمني واليسار الإسرائيلي يُشكّل خطراً وجودياً أكبر بكثير من إيرانوحزب الله وحماس مجتمعة، مضيفاً أنّ "أوروبا لم تكن منذ فترةٍ طويلة داعمة لإسرائيل، ولم تكن روسيا والصين معنا أبداً، لذا فإنّ الولاياتالمتحدة هي المرتكز الاستراتيجي الوحيد لنا في عالمٍ لا يميل للتعاطف معنا".