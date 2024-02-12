أبو عبيدة: قصف الاحتلال قتل 3 أسرى إسرائيليين إضافيين

فلسطين اليوم

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الإثنين، إنّ "3 مُحتجزين إسرائيليينقُتلوا، من بين الثمانية الذين أُعلن أمس إصابتهم بجروحٍ خطيرة، نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة".

وفي تصريحٍ مقتضب، قال أبو عبيدة إنّ الكتائب "ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى، لأيامٍ قادمة، إلى حين اتضاح مصير بقيةالجرحى".

وكانت كتائب القسّام"،أفادت، أمس الأحد، بمقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالاتٌ خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصلعلى قطاع غزّة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسّام"، في بيانٍ لها، إنّ أوضاع الأسرى تزداد خطورةً في ظلّ عدم التمكّن من تقديم العلاج الملائم لهم، مُحمّلةً الاحتلال المسؤوليةالكاملة عن حياة المصابين، في ظلّ تواصل القصف والعدوان على القطاع.

وبإعلان كتائب القسام مقتل الأسرى الإسرائيليين الخمسة، يرتفع عدد القتلى إلى 37، بعد أن أفاد "جيش" الاحتلال، في وقتٍ سابق،بمقتل 32 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقتٍ يتظاهر بشكل مستمر آلاف المستوطنين الإسرائيليين، في "تل أبيب" وحيفا المحتلة، مطالبين بإقالة حكومة الاحتلالالحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكّرة، والتوصل إلى صفقة تبادل، لإعادة الأسرى من قطاع غزة، وذلك للأسبوع الـ8 علىالتوالي.

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، بعد أن قُتل عددمنهم من جرّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أنّ المقاومة الفلسطينية نشرت، أكثر من مرّة، معلوماتٍ أو مشاهد مصوّرة للأسرى الإسرائيليين، الذين يطالبون حكومتهم بوقف القصفعلى غزة والعمل على إعادتهم، في الوقت الذي أدّى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال التوغّل فيه، إلى مقتلعدد من الأسرى الإسرائيليين بنيران جنود الاحتلال.