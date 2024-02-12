عادّاً إياها انتهاكاً لسيادته.. الصومال يطالب بإلغاء اتفاقية إثيوبية مع "أرض الصومال"

فلسطين اليوم

طلب الصومال من منظّمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقفٍ مبدئي بشأن ما أسماه "انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته"،وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأفريقي لعقد قمةٍ قريباً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيانٍ أصدرته، "إنّنا ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكّرة التفاهم غيرالقانونية"، كما حثّت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على "الوقوف بحزم ضد انتهاك إثيوبيا لاستقلال وسيادة الصومال وسلامتهالإقليمية".

ويأتي طلب الصومال في وقت يُتوقّع فيه أن تنعقد منظمة قمة الاتحاد الأفريقي، في 14 شباط/فبراير الجاري، حيث سيجتمع الزعماءالأفارقة ومندوبو المجتمع الدولي في أديس أبابا.

هذا ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، سيشارك في القمة بعد أن وصل النزاع بين الصومال وإثيوبيا إلىمرحلة صعبة، حيث طالبت الحكومة الصومالية مراراً "بتراجع أديس أبابا عن مذكّرة التفاهم" التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالةكشرط لأي حوار مع الجانب الإثيوبي.