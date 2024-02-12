وزارة الصحة في غزة: مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في مجمّع ناصرالطبي، مشيرة إلى أنّ هناك خشية من امتدادها إلى أقسام الأشعة.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنها بحاجة إلى حماية الطاقم الفني للتحرّك في ساحات مجمّع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرفالصحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إنه لا يستطيع أحد التحرّك في ساحات مجمّع ناصر الطبي، مضيفاً أن 7 فلسطينييناستشهدوا برصاص قنّاص "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمّع ناصر الطبي.

وأشار القدرة إلى أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر الطبي، لافتاً النظر إلىنفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمّع ناصر الطبي.