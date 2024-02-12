شهداء وجرحى برصاص قناصة الاحتلال في مستشفى ناصر

فلسطين اليوم

استشهد منذ صباح اليوم الإثنين 7 فلسطينيين وأُصيب 14 آخرون من الطواقم الطبية والنازحين، بنيران قناصة الاحتلال "الإسرائيلي" فيساحات مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي يتعرض لحصارٍ مشدد منذ 22 يومًا.

وأفاد سكان محليون، بتعرض الطواقم الطبية والنازحين إلى إطلاق نار مباشر من قناصة الاحتلال، ما أدى لارتقاء عددٍ منهم وإصابةآخرين.

فيما ذكرت مصادر طبية، أنّ "الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات، سقطت نتيجة الانفجارات"، مشيرةً إلى أنّ مياه الصرفالصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في المستشفى.

هذا وأكد متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان له، أنّ "مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في مجمعناصر الطبي"، مشيرًا إلى الحاجة لحماية الطواقم الفنية للتحرك في ساحات المستشفى لإصلاح شبكة الصرف الصحي".

وأضاف أن لا يستطيع أحد التحرك في الساحات، لافتًا إلى أن قناصة الجيش "الإسرائيلي" يطلقون النار على كل من يتحرك.

وأمس الأحد، استهدف جيش الاحتلال مباني مجمع ناصر وباحاته بالأعيرة النارية، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة شخصآخر بجروح حرجة داخل أقسام وباحات المستشفى.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، واشتدادوتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.