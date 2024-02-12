إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسيارة في قرى وبلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طيران العدو الاسرائيلي نفذ غارة على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلا في وسط البلدة ما ادى الى اصابة شخصين بجروح إصابتهم خطرة، كما استهدفت مسيرة معادية في غارة أخرى سيارة قرب المستشفى الحكومي في مدينة بنت جبيل وأدت الى وقوع اصابات، فيما شنت طائرة مسيرة غارة على بلدة مروحين.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا حيث شن غارة إستهدفت بالصواريخ بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت منطقة الخيام لقصف مدفعي معاد، وطال القصف المدفعي أيضاً جبل السدانة وأطراف الحي الوسطاني ببلدة شبعا والأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة اللبونة - الناقورة، واطراف بلدة الضهيرة في جنوب لبنان.