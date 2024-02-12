تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد خضور في بدو شمال غرب القدس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الطفل محمد خضور (17 عاما)، إلى مثواه الأخير، في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد البلدة، حيث أدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وعم الإضراب التجاري بلدة بدو تزامنا مع تشييع جثمان الشهيد خضور.

يُذكر أن الشهيد الطفل استُشهد، أول أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس أثناء تواجده في مركبة قرب قرية "خرب اللحم" القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة.