القدرة: قناصة الاحتلال قتلت 7 وأصابت 14 من الطواقم والنازحين بمشفى ناصر

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د.أشرف القدرة: " لا أحد يستطيع التحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي، حيث قتلت قناصة الاحتلال الإسرائيلية 7 مواطن وأصابت 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات المجمع، وسط نفاذ الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين".

وأكد القدرة سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع، كما قال: بأن "مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم".

ولفت إلى الوزارة بحاجة إلى حماية الطاقم الفني للتحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي.

وكانت وزارة الصحة قالت بأن الوقود المتوفر في مستشفى ناصر يكفي لأربعة أيام فقط، وهو ما يعرض حياة مئات المرضى للخطر، مؤكدة بأن 300 كادر طبي و450 مريض وآلاف النازحين محاصرون في مباني المجمع الطبي ومحيطه منذ أكثر من 20 يوماً.