هيئة الأسرى: 50 معتقلا في مركز توقيف حوارة فريسة للبرد والإهمال

فلسطين اليوم

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مركز توقيف حوارة يشهد حالة من الاكتظاظ بسبب الاعتقالات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال يوميا، إذ بلغ العدد الإجمالي للمحتجزين الخمسين معتقلا.

وفي بيان، أضافت هيئة الأسرى أن مركز توقيف حوارة يعتبر من مراكز التوقيف والتحقيق التي تشهد حركة متواصلة من حيث المعتقلون الجدد، ونقل المعتقلين الأقدم إلى معتقلات وسجون أخرى.

وأوضحت، أن مركز توقيف وتحقيق حوارة سيئ للغاية، حيث قذارة الغرف والأغطية وساحة الفورة التي تنتشر فيها الحفر الممتلئة بمياه الأمطار والطين، والغرف والنوافذ تتضمن فتحات يدخل منها البرد والشتاء بسهولة وعلى مدار الساعة، والحمامات – المراحيض داخل الغرف مكشوفة، والطعام سيئ كما ونوعا، وتعمد إذلال المعتقلين وإهانتهم والاعتداء عليهم، وحرمان المرضى من الأدوية والعلاجات.

وأعربت الهيئة عن قلقها من استفراد الاحتلال بالمعتقلين والمعتقلات في كل السجون، في ظل تخلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية عن واجباتها تجاههم، ما يجعل من استهدافهم والانتقام منهم روتينا يوميا مقلقا ومتصاعدا.