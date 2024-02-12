أطباء بلا حدود: الهجوم المعلن من "إسرائيل" على رفح سيكون كارثيا

فلسطين اليوم

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الهجوم البري المعلن من "إسرائيل" على رفح سيكون كارثيا، ودعتها إلى وقفه فورا.

وأضافت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن لا مكان آمنا في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات.

وأشارت المنظمة إلى حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير.

ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.