الاحتلال يرتكب 19 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 28,340 شهيدا و67,984 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .