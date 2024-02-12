"هيئة الأسرى": أعمال كارثية وغير إنسانية في سجن "عتصيون"

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في سجن "عتصيون" الإسرائيلي يعانون أوضاعا كارثية صعبة للغاية.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، ووفقا لزيارة طاقمها القانوني، إلى أن الأسرى الذين يبلغ عددهم 85 يعانون أوضاعا سيئة للغاية، إذ تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي وتُخرجهم منها وتفتشهم تفتيشا عاريا، ومن يعترض يُضرب، فيما يطرق السجانون الأبواب بالعصي في الليل، لمنع المعتقلين من النوم، وغيرها من التفاصيل القاسية والمؤلمة.

ونقلت الهيئة تفاصيل الاعتقال الذي تعرض له الأسير "ط.ه"، إذ اعتقله الاحتلال من بيته الساعة السادسة صباحا عدد كبير من قوات الجيش، بعد أن تم تكسير مقتنيات منزله والعبث بمحتوياته، وعند مباغتته ورفضه الإجابة عن أي أسئلة انهالوا عليه بالضرب وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، وخلال عملية اقتياده أُجبر على الجلوس بطريقة صعبة تسبب آلاما داخل الجيب العسكري، وبقي على هذا الحال لمدة 4 ساعات، وعندما طلبوا منه النزول لم يستطع لتخدير قدميه، فقاموا بشده من قيود يديه من الخلف وإسقاطه على الأرض على رأسه، وسحبه بطريقة قاسية حتى تمزق بنطاله، وجُرحت يداه، ليتم إدخاله دون علاج إلى "عتصيون"، حيث ما زال يقبع هناك.

وناشدت الهيئة كل الجهات الدولية المختصة التدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحق الأسرى، مطالبة لجنة الصليب الأحمر الدولية، بالتدخل الفوري والعاجل لحمايتهم داخل سجون الاحتلال.