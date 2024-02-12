بعدد من الصواريخ.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أميركية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن القوات البحرية استهدفت سفينة "ستار أَيرس - Star Iris" الأميركيةِ في ​البحر الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبةِ، مؤكدة أن الإصابةُ كانت دقيقة ومباشرة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرَين الأحمر والعربي، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت أنها لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ رداً على الجرائمِ الصهيونيةِ بحقِّ سكان قطاع غزة، وكذلك رداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ المستمرِّ على اليمن.