أعداد الإصابات تتضاعف.. الاحتلال يعترف بإصابة 2855 جندبا منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفة بإصابة 2855 جندياً، علماً أن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي توثق استهدافاتها، تثبت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وقالت "قناة 7" العبرية، إنّ 2855 جندياً إسرائيلياً أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1326 جندياً أصيبوا منذ بدء المناورة البرية.

وأشارت إلى أنّ 343 جندياً لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 27 في حال خطرة.

وقبل أسبوع، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ وحدة النقل العملياتي التابعة له، أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

وتوقّع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أنّ يصل عدد الطلبات المقدّمة من قبل الجنود الإسرائيليين إلى 20 ألف طلب، للاعتراف بإعاقاتهم من جرّاء الحرب على غزّة، وذلك حتى نهاية العام 2024، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.