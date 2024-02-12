السيد نصر الله يلتقي القائد النخالة ويؤكدان مواصلة العمل لتحقيق النصر الموعود

فلسطين اليوم

استعرض الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أوضاع جبهات الدعم والمساندة لقطاع غزّة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، وسط تشديد من الطرفين على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود.

واستعرض اللقاء المستجدات في قطاع غزّة والضفة الغربية ميدانياً وشعبياً وسياسياً، والدعم والمساندة الذي يقدّمه محور المقاومة في الساحات المختلفة دعماً لجبهة قطاع غزّة، وفق الإعلام الحربي في حزب الله.

وخلال اللقاء جرى التداول حول الاحتمالات ‏القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية.