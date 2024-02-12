اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنبن وسط مواجهات واشتباكات مع المقاومين.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس، وألقت منشورات تهديدية، واعتقلت 13 مواطنًا، هم مصطفى سمير سلوادي، أمين ناصر عرايشة، أسامة مصطفى عابد، عبدالله موفق حلمي، سالم ياسين عصيدة، إبراهيم اسماعيل رمضان، حسام حسن عصيدة، عصام ابراهيم رمضان، محمود صقر عصيدة، أحمد عبد الرازق يامين، علي ايوب ابو البراء،سامي عماد يامين،أحمد ابراهيم رمضان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اندلاع اشتباكات شديدة.

كذلك اقتحم الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات في البلدة. واعتقل المواطن محمود مروح من منطقة العشارين ببلدة طمون عقب اقتحام منزله وتفتيشها وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدد من الدوريات برفقة جرافة عسكرية، وسط مواجهات مع عدد من الشبان، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر إن اصابة شاب بالرصاص في اليد.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقـاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة وفي واد الفارعة جنوب طوباس.

واعتقل الاحتلال المواطن أيسر محمد نواف لحلوح من عرابة قضاء جنين.

وطالت الاقتحامات حي المصيون بمدينة رام الله، حيث دهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم.