هيئة بحرية بريطانيّة تتلقى بلاغاً عن "حادث" جنوبي المخا اليمنية

الساعة 09:07 ص|12 فبراير 2024

فلسطين اليوم

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن.

وقبل أيام، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، بوقوع استهدافٍ لسفينة شحنٍ بريطانية على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوبي عدن اليمنية.

وسبق ذلك إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري، في 6 شباط/فبراير، تعرّض سفينة شحن بريطانية لأضرارٍ من جرّاء هجوم نُفّذ بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية.