هيئة بحرية بريطانيّة تتلقى بلاغاً عن "حادث" جنوبي المخا اليمنية

فلسطين اليوم

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن.

وقبل أيام، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، بوقوع استهدافٍ لسفينة شحنٍ بريطانية على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوبي عدن اليمنية.

وسبق ذلك إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري، في 6 شباط/فبراير، تعرّض سفينة شحن بريطانية لأضرارٍ من جرّاء هجوم نُفّذ بمسيرة غربي محافظة الحديدة اليمنية.