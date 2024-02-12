"جيش" الاحتلال يعترف بمقتل جنديين في معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن"جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّه أصيب 3 جنود، إثنان منهم أصيبوا إصابةً خطرة في جنوب قطاع غزّة وهم من وحدة "مغلان"، أما الجندي الثالث أصيب إصابةً خطرة، وهو جندي احتياط من مقرّ قيادة تشكيل "بني أور".

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الجنديين قُتلا في خان يونس، مساء أمس، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على البناء الذي كانا فيه.