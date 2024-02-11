شهيد برصاص الاحتلال ببيت لحم

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الاحد، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب في عند مدخل بلدة بتير، وأصابته بجراح.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع مصاب (35 عاماً) بالرصاص الحي بالصدر والبطن عند مدخل بلدة بتير، وإن قوات الاحتلال لم تسمح لطواقمها بنقله للمستشفى.

وأكدت "الهلال الاحمر" -في بيان لاحق- استشهاد الشاب المصاب، مبينة أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز الجثمان داخل سيارة الإسعاف.